Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’de 37.haftanın kapanışı Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla yapılacak. Ateş hattından uzaklaşma isteyen Kasımpaşa ile şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maç öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe bu maç öncesinde ligde 34 puanla 3’üncü sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise ligde 37 puanla 16’ıncı basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

KASIMPAŞA:

Fenerbahçe 3’te 3 peşinde

HARUN, NAZIM (GÖKHAN), SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, MERT HAKAN, İRFAN, PELKAS, VALENCIARAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN.

Teknik direktör Erol Bulut’un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, takımın başındaki son 2 maçını kazandı. Emre Belözoğlu basın toplantılarında tüm maçları kazanmak istediklerini ifade edip iddiasını ortaya koymuştu. Sarı kanarya Kasımpaşa karşısında kazanarak 3’te 3 yapmak istiyor.

Gökhan dönüyor

Fenerbahçe’de son iki maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Gökhan Gönül Kasımpaşa maçıyla kadroya dönüyor. Öte yandan sakatlığını atlatan Mesut Özil’in ise kadroya alınıp alınmamasına maç saatinde karar verilecek. Sakatlıkları devam eden Altay, Sadık ve Perotti ise kadroya alınmayacak.

Kasımpaşa 4 maçtır kazanamıyor

Hakem belli oldu

Küme düşme hattından uzaklaşarak ligin sonunda rahatlamak isteyen Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can’ın takımın başında gelmesiyle çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı. Kasımpaşa son dört maçın üçünden beraberlikle ayrılırken, geçen hafta Başakşehir’e yenildi. Şenol Can ve öğrencileri Fenerbahçe maçını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Merkez Hakem Kurulu Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasına hakem Fırat Aydınus’u atadı. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Suat Arslanboğa oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

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