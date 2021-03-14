Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 30.haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Son iki haftada Trabzonspor ve Konyaspor’u mağlup eden sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında rakiplerinin kazandığı haftada puan kaybetmek istemiyor.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Gençlerbirliği:

İki takımda hazırlıklarını tamamladı

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, ThiamNordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Piris, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Ev sahibi Fenerbahçe zorlu Gençlerbirliği maçı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Sarı kanaryada teknik direktör Erol Bulut son haftalarda kazanan oyuncuları değiştirmek istemiyor. Kadroya bakıldığında yalnızca iki değişiklik göze çarpıyor. Sakatlıktan dönen Gustavo ve devre arasında transfer edilen ve sakatlığını tamamen atlatan İrfan Can maça ilk 11’de başlayabilir.

Deplasman ekibi Gençlerbirliği ise 98.yıl dönümünde Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Öte yandan başkent temsilcisinde hafta içi teknik direktör Mehmet Altparmak ile yollar ayrılmış ve takımın başında Özcan Bizati getirildi. Gençlerbirliği ligde aldığı 21 puanla son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izle

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk abonesi olan kişiler takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor.

Karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, suç işlemektedir. Yeni düzenleme sonrasında kaçak yayın yapan kişilerle birlikte bu yayınları izleyen kişilerde suç işlemiş olarak görülüyor. Ayrıca söz konusu siteler üzerinden yapılan yayınlar gecikmeli olup, virüslü reklamlarla bilgisayarınıza zarar da verebiliyor. Bu nedenle maçı canlı olarak HD şekilde izlemek için Digitürk aboneliği alınmalıdır.

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