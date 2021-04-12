Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı olmayan Fenerbahçe ile Avrupa kupalarını zorlayan Gaziantep FK maçı öncesi nefesler tutuldu.

Sarı kanarya bu maç öncesinde ligde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gaziantep temsilcisi ise ligde 50 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Gaziantep FK:

Hakemler belli oldu

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo(MertHakan), Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının orta hakemi Mete Kalkavan olurken, maçın VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

Kanaryada 3 eksik

Fenerbahçe’de zorlu Gaziantep maçı öncesi sakatlıklarını atlatıp takımdan ayrı çalışmalara başlayan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti maç kadrosuna alınmadı. Bu üç ismin yanı sıra Nazım Sangare hakkında karar ise maç saatinde belli olacak.

Gaziantep’te eksikler can sıkıyor

Eksik oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe’de ceza sınırında olan oyuncuların çokluğu da düşündürüyor. Sarı lacivertliler Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş Gaziantep maçında kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında yer alamayacak. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu oyuncularını gereksiz kart görmemeleri için uyardı.

Ligin ikinci yarısında düşüş yaşasa da son haftalarda yeninden form tutan Gaziantep FK, eksikler nedeniyle zorlanıyor. Kırmızı siyahlılarda zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson’un sakatlıkları devam ediyor. Bu isimlerin dışında golcü oyuncu Muhammed Demir’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto’da cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı

Ülker Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports üyeleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde yer alıyor.

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