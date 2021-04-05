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Canlı izle Fenerbahçe Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında Fenerbahçe Denizlispor ile karşılaşıyor. Futbol severler Fenerbahçe – Denizlispor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve FB Denizli maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:45
Canlı izle Fenerbahçe Denizlispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Denizli maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de 32.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Erol Bulut’un ardından teknik sorumlu olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, takımın başında ilk maçına çıkacak. Sarı kanarya rakiplerinin kaybettiği haftada kazanarak ikinci sıraya yükselmek istiyor. Denizlispor ise kümede kalma adına mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta

Denizlispor:

Cenk, Muhammet, Oğuz, Fabiano, Aytaç, Murawski, Bakalorz, Sacko, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor

Milli aranın ardından takımın başına gelen Emre Belözoğlu’nun nasıl bir kadroyla maça çıkacağı merak ediliyor. Sarı kanaryada zorlu Denizli maçı öncesinde Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan 2 oyuncudan maçta yer alamayacak.

İç saha kanesi korkutuyor

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda en başarılı takım olmasına karşın kendi sahasında istenen performansı sergileyemiyor. Sarı lacivertliler kendi sahalarındaki son galibiyetini 30 Ocak tarihinde Çaykur Rizespor’a karşı almıştı. Sarı kanaryanın kendi sahasında 6 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım 42’inci kez karşılaşacak

Fenerbahçe Denizlispor arasında daha önce 41 karşılaşma oynandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 27 galibiyet alırken, Denizlispor 4 galibiyet alabildi. 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maç ise Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Ayrıca deplasman ekibi Denizlispor’un lig tarihinde Kadıköy’de kazanamadığı görülüyor. İki takım arasında oynana son 9 maçın 8’ini ise Fenerbahçe kazandı.

Hakem Cüneyt Çakır

Fenerbahçe Denizlispor maçını tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe Denizlispor maçı izle

5 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak Fenerbahçe Denizlispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler takip edebilecek. Süper Lig yayın hakları Digitürk'ün elinde bulunuyor. 

Ancak maçları intenette yayınlayan bazı siteler bulunsa da, bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Yeni düzenleme sonrası kaçak yayınlar suç olduğu gibi kaçak yayınları takip eden kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Belirtilen sitelerde maçlar kalitesiz ve donarak yayınlandığı gibi siteler üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.  

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDenizlisporSüper LigBeınsports
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