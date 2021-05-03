Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39’uncu haftasında şampiyonluk ve küme düşme yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe bu maç öncesinde ligde 73 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Erzurumspor ise ligde 37 puanla 19’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

ERZURUMSPOR:

Fenerbahçe’de 5 eksik

Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

Zorlu BB Erzurum maçı öncesi Fenerbahçe’de 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Altay, Nazım, Sadık ve Perotti ile kart cezalısı Gökhan Gönül Erzurum maçında yer alamayacak.

Gökhan ve Nazım’ın yokluğunda sağ bekte yeniden Ozan Tufan’ın yer alması bekleniyor.

Erzurum’da tek eksik

Hakemler belli oldu

Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Erzurumspor Fenerbahçe maçında ligde kalma adına final niteliğinde bir maça çıkacak. Zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesi Erzurumspor’da takımın bu sezonki en önemli ismi Emrah Başsan’ın cezası bulunuyor. Emrah dışında Dadaşlarda bir eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında orta hakem olarak Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek yer alacak. AVAR hakemi ise Serkan Ok olarak açıklandı.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınla mücadele kapsamında bu yayınları izleyenlere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu yayınlarda sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

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