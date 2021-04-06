Canlı izle Fatih Karagümrük Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında ligin iki yeni ekibi Fatih Karagümrük Hatayspor ile karşılaşacak. Süper Lig’e bu sezon çıkan ve performanslarıyla dikkat çeken iki önemli takımın maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Zorlu maç öncesinde ev sahibi Karagümrük 45 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Hatayspor ise 49 puanla ligde 6’ıncı sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Hatayspor:

Hatay’da 4 eksik

Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, SobiechMunir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Geçen hafta Galatasaray’ı sahasında 3-0’lık net bir skorla yenen Hatayspor Karagümrük maçında 4 oyuncusunu kullanamayacak. Hatay temsilcisinde Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları, Popov ve Mesut Çaytemel ise cezaları nedeniyle maçta yer alamayacak.

Karagümrük’te 2 eksik

Öte yandan karantina süresi tamamlanan Boupendza ise kadroda yer alabilecek.

Fatih Karagümrük zorlu Hatay maçında sakatlıkları devam eden Borini ve Alpaslan Erdem’den yararlanamayacak. Ayrıca hafta içi kadro dışı bırakılan Emre Çolak’ta maçta görev yapamayacak.

Fatih Karagümrük Hatayspor canlı izle

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Aboneliği olmayan kişiler için intenette yayın yapan bazı siteler bulunsa da, söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayın yapan siteleri takip etmekte suçtur. Ayrıca bu sitelerden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.