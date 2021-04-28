Canlı izle Fatih Karagümrük Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki ekibinde ligde orta sıralarda yer aldığı ve ligin son haftalarına girilen bu dönemde rahat bir konumda olduğu görülüyor.

Ev sahibi Karagümrük ligde 50 puanla 9’uncu sırada yer alırken, Antalyaspor 42 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Antalyaspor:

Karagümrük’te korona krizi

Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, Serdar Gürler, Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.

Ligin son haftalarında düşüş yaşayan Karagümrük’te korona krizi yaşanıyor. Koray Altınay, Artur Sobiech, Balkovec ve Enzo Roco koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Alparslan Erdem, Cem Kablan’da bu maçta yer alamayacak.

Antalya’da eksikler can sıkıyor

Antalyaspor Fatih Karagümrük maçına çok sayıda eksikle çıkacak. Son haftalarda eksikler nedeniyle sorun yaşayan Akdeniz ekibinde kart cezalısı olan Podolski ve Kudryashov dışında sakatlıkları devam eden Gökdeniz Bayrakdar bu maçta yer alamayacak.

Maçın hakemi

Ayrıca kaptan Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Eren Albayrak, Serdar Gürler ve Veysel Sarı’nın durumu da henüz belli değil.

Fatih Karagümrük Antalyaspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Fatih Karagümrük Antalyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Fatih Karagümrük Fraport TAV Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar sık sık donma ve geriden gelme sorunlarıyla çalışmaktadır.

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