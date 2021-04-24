Canlı izle Denizlispor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Denizlispor sahasında Sivasspor’u konuk ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor’un maçı öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Denizlispor ligde 27 puanla son sırada yer alırken, deplasman ekibi Sivasspor ligde 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Denizlispor Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak?

Denizlispor Sivasspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Sivasspor:

Denizli’de Ali Tandoğan dönemi

Cenk, Özer, Fabiano, Kubilay, Sakıb, Hasan, Murawski, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Ligde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamayan Denizlispor’da takımın başına Ali Tandoğan getirildi. Genç teknik adam ligde kalan tüm maçları kazanarak ligde kalma adına ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Sivas kaybetmiyor

Denizli’de kritik maç öncesi cezalı olan Oğuz Yılmaz kadroda yer almıyor. Oğuz’un dışında sakatlığı süren Ahmed Yasin’de karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısını istenilen yerde tamamlayamayan Sivasspor, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yiğidolar ligde çıktığı son 13 maçta yenilmedi. Rıza Çalımbay ve öğrencileri kalan maçları kazanarak geçen sene olduğu gibi yine Avrupa kupalarını zorlamak istiyor.

Sivasspor’da Denizli deplasmanı öncesi Ziya Erdal ve Rybalka’nın sakatlıkları devam ediyor.

Denizlispor Sivasspor canlı izle

24 Nisan Cumartesi günü saatler 20:30’u gösterdiğinde başlayacak olan Denizlispor Sivasspor karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak siteler yasal olmadığı gibi görüntü kalitesi de düşüktür.

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