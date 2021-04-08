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Canlı izle Denizlispor Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Denizlispor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Futbol severler Denizlispor Kasımpaşa canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Denizli – Kasımpaşa maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:49
Canlı izle Denizlispor Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 33. Haftasında ligin son sırasında yer alan Denizlispor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi bilgilere bakıldığında Denizlispor’un 25 puanla son sırada yer aldığı görülüyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa ise ligde 34 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin

Denizli çıkışa geçmek istiyor

Denizlispor ligde çıktığı son 3 maçını kazanamadı. Yeşil Siyahlılar iç sahada oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet alabildi.

Öte yandan Denizlispor’un gol atma sorunu yaşadığı görülüyor. Hücum hattında Rodallega gibi önemli bir isim olmasına karşın Denizlispor ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Kasımpaşa moralli

Deplasman ekibi Kasımpaşa’da takımın başına genç teknik adam Şenol Can’ın getirilmesi kötü havayı dağıttı. Kasımpaşa geçen hafta Beşiktaş’ı 1-0 yenerek küme düşme hattının üzerine çıkmıştı.

Denizlispor Kasımpaşa maçı saat kaçta başlıyor?

Denizlispor Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler takip edebilecek. Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya Grubuna abone olunarak Süper Lig maçları izlenmektedir.

Öte yandan bazı intenet siteleri maçları yayınlamaktadır. Ancak bu yayınlar kaçak olup, yasal değildir. Ayrıca yeni düzenleme sonrası kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Kaçak yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporKasımpşaSüper LigBeınsports
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