Canlı izle Denizlispor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli - GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 41.haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi nefesler tutuldu.

Dev derbi öncesi lider Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, şampiyonluk şansını son haftalara taşımak isteyen ev sahibi Galatasaray 78 puanla üçüncü sırada yer alıyıor. Galatasaray Denizli deplasmanında farklı skorla kazanarak son hafta öncesi şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

GALATASARAY:

Galatasaray’da tek eksik Falcao

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, RodallegaMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Koronavirüsü atlatan Etebo Denizlispor maçının kadrosuna alındı. Öte yandan hafta arasında ağrıları olan Falcao maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohammed ise maç kadrosuna alındı.

Galatasaray’da 3 oyuncu sınırda

7 maçtır kaybetmiyor

Ligin bitimine iki maç kala Galatasaray’da 3 maç sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Donk ve Etebo bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta Malatya karşısına çıkamayacak.

Ligin son haftalarında çıkışa geçen Galatasaray ligde çıktığı son 7 maçta kaybetmedi. Sarı kırmızılılar son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Denizli Galatasaray canlı

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

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