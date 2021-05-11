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Canlı izle Denizlispor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli - GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 41.haftasında Denizlispor Galatasaray ile karşılaşıyor. Futbol severler ligin zirvesini yakından ilgilendiren maç öncesi Denizlispor Galatasaray canlı izle beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Denizli - GS Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 20:15
Canlı izle Denizlispor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli - GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 41.haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak.  Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi nefesler tutuldu.

Dev derbi öncesi lider Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, şampiyonluk şansını son haftalara taşımak isteyen ev sahibi Galatasaray 78 puanla üçüncü sırada yer alıyıor. Galatasaray Denizli deplasmanında farklı skorla kazanarak son hafta öncesi şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Galatasaray’da tek eksik Falcao

Koronavirüsü atlatan Etebo Denizlispor maçının kadrosuna alındı. Öte yandan hafta arasında ağrıları olan Falcao maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohammed ise maç kadrosuna alındı.

Galatasaray’da 3 oyuncu sınırda

Ligin bitimine iki maç kala Galatasaray’da 3 maç sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Donk ve Etebo bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta Malatya karşısına çıkamayacak.

7 maçtır kaybetmiyor

Ligin son haftalarında çıkışa geçen Galatasaray ligde çıktığı son 7 maçta kaybetmedi. Sarı kırmızılılar son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Denizli Galatasaray canlı

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports  ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

Bunun dışında maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu siteleri takip etmekte suçtur. Ayrıca söz konusu sitelerde maçlar kalitesiz ve reklam şekilde verilmektedir. Bu sitelerdeki reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 20:15
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