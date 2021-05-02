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Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Denizlispor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler Denizlispor Çaykur Rizespor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Denizli - Rize maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 15:44
Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Denizlispor Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Denizlispor bu maç öncesi ligde 28 puanla son sırada yer alıyor. Horozlar bu maçı kaybetmeleri halinde küme düşme kesinleşecek. Rizespor ise maç öncesi 42 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, Rodallega

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy

Denizli’de 3 eksik

Ligin kendileri adına finaline çıkacak olan Denizlispor’da Rize maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Murawski ile sakatlıkları devam eden Ahmed Yasin ve Kubilay Aktaş bu maçta yer alamayacak.

Sakatlıkları atlatan Mustafa Yumlu, Sacko, Cenk Gönen bu maçta yer alabilecek.

Rize’de 3 eksik

Ligin bitimine 3 maç kala rahat konumda olan Rizespor’da bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Zafer Görgen ve Meriah ile kart cezalısı Djokovic Denizli’ye götürülmedi.

Denizlispor Çaykur Rizespor maçı ne zaman başlıyor?

Denizlispor Çaykur Rizespor karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olduğu gibi bu yayınları izleyenlere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu sitelerde sık sık donma sorunu da yaşanıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 02.05.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporÇaykur RizesporBeınsports
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