Canlı izle Chelsea Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Chelsea Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Chelsea sahasında Real Madrid ile karşılaşıyor. Turun ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Chelsea ve Real Madrid rövanş maçını kazanarak finale çıkmak istiyor.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde final İstanbul’da oynanacak. Dün akşam PSG karşısında turu geçen İngiliz devi Manchester City’nin rakibi Chelsea Real Madrid eşlemesinin ardından belli olacak.

Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea Real Madrid Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçı 5 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı TSİ 22:00’de başlayacak. Stamford Bridge’de oynanacak karşılaşma Türkiye’de beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Chelsea:

Real Madrid:

İki takımda da eksikler

Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Chilwell, Pulusic, WenerCourtois, Odriozola, Militao, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, JR.Vinicius, Benzema

Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi Real Madrid kupayı en çok kazanan takım konumda yer alıyor. İspanyol devi kötü giden sezonda rakibini yenerek adını final yazdırmak istiyor. Real Madrid’de sakatlıkları süren Carvajal, Vazquez ve Varane bu maçta forma giyemeyecek.

İngiliz ekibi Chelsea ise tarihinde üçüncü kez finale çıkmak istiyor. İngiliz ekibinde zorlu maç öncesi Kovacic dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan İspanya’da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Golsüz beraberlikte deplasman golü avantajıyla Chelsea turu geçebilir. 2 gol ve üstü beraberliklerde Real Madrid turu geçerken, 1-1’lik sonuçta maç uzatmalara gidecek.

Chelsea Real Madrid maçı canlı izle

5 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Chelsea Real Madrid karşılaşması beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak futbol severlerin beğenisine sunulacak. Final için sahaya çıkacak olan iki dev takımın karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

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