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Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında Çaykur Rizespor Beşiktaş ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Çaykur Rizespor Beşiktaş canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Rize - BJK maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:15
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 38’inci haftasında Çaykur Rizespor lider Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Beşiktaş Rize deplasmanından eksiklerine rağmen 3 puanla dönmek istiyor.

Çaykur Rizespor zorlu Beşiktaş maçı öncesinde ligde 42 puanla 12’inci basamakta yer alıyor. Beşiktaş ise en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde 75 puanla zirvede yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Ç.RİZESPOR:

GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

Welinton dönüyor

Beşiktaş’ta savunmanın önemli isimlerinden Welinton geçen hafta kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında yer alamamıştı. Brezilyalı oyuncu bu maçta formasına kavuşacak.

Öte yandan kart cezalısı Rosier yerine ise sağ bekte Dorukhan Toköz görev yapacak. Aboubakar ve Larin’in yokluğunda ise forvette geçen hafta olduğu gibi Gökhan Töre’nin yer alması bekleniyor.

Ahmet Nur Çebi iddialı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta içi yaptığı açıklamasında herkesin karşılarında olduğunu ancak taraftarlarının yanlarında olduğu ifade ederek, şampiyon olacaklarını söyledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’da açıklamasında şampiyonluğun en büyük adayı biziz diyerek takımına güvendiğini söylemişti.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor?

Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın Süper Lig maçlarını intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı ve bu kararlara göre kaçak yayınları izleyenlere de ceza veriliyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
RizesporBeşiktaşBeınsports
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