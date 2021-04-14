Canlı izle Borussia Dortmund Manchester City Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Borussia Dortmund Manchester City maçı Selçuk Sports Netspor izle

Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş turu heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final rövanş turunda bu akşam Alman temsilcisi Borussia Dortmund sahasında İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak.

Alman ekibi ilk maçı 2-1’lik skorla kaybetmiş olsa da, tur hala ortada görünüyor. Pep Guardiola ve öğrencileri ise ilk maçta alınan galibiyete rağmen rehavete kapılmadan maça çıkıp turun geçmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Borussia Dortmund:

Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City:

Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez

Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dortmund M.City maçı 14 Nisan Çarşamba günü TSİ 22’de başlayacak. Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Carlos Grande düdük çalacak.

Alman temsilcisinde eksikler can sıkıyor

İlk maçı deplasmanda 2-1’lik skorla kaybetse de tur için şanslarını rövanşa taşıyan Alman ekibinde eksikler nedeniyle maç daha da zor hale geldi. Özellikle Sancho’nun yokluğu hücumda Dortmund’u çok zorluyor. Öte yandan genç yıldız Moukoko ile defansın önemli ismi Zagadou’da sakatlar listesinde yer alıyor. Uzun süreli sakatlıkları devam eden Schmelzer ve Witsel’de bu maçta görev yapamayacak.

Pep kupayı istiyor

Öte yandan İngiliz ekibi M.City’de maç öncesi sadece Agüero’nun sakatlığı bulunuyor. Hafif ağrıları olan Laporte’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola yarıştığı liglerde kupalara ambargo koysa da uzun süredir Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edemiyor. Tecrübeli teknik adam İngiliz ekibinin başında 4’üncü senesini geçirse de, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkamadı.

Guardiola’nın ligde rahat bir konumda oldukları ve Şampiyonlar Ligi’nde yöneldikleri görülüyor. Keza hafta sonu Leeds karşısında as oyuncularını dinlendiren Pep, Şampiyonlar Ligi’ni istediğini bir kez daha göstermiş oldu.

Dortmund M.City maçı izle

14 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00’da başlayacak olan Borussia Dortmund Manchester City maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ülkemizde Şampiyonlar Ligi yayıncı beIN Sports’tur. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için beIN Sports abonesi olunmalıdır.

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