Canlı izle Beşiktaş Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında lider Beşiktaş Kayserispor ile karşılaşıyor. Kara kartal ligde çıktığı son 2 maçta berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri Kayseri maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise Beşiktaş karşısında puan veya puanlar almak istiyor.

Beşiktaş ligde 72 puanla lider konumda yer alırken Kayserispor 35 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlıyor?

Beşiktaş Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

KAYSERİSPOR:

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, GökhanDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

Şampiyonluk yolunda kritik Kayserispor karşılaşmasını kazanarak avantajını son haftalara taşımak isteyen Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Siyah beyazlılarda bu maç öncesi Hasic, Cenk Tosun, Oğuzhan, Aboubakar, Cyle Larin’in sakatlıları bulunuyor. Ayrıca kart cezalısı olan Welinton da Kayseri maçında yer alamayacak. Welinton’un yerine karşılaşmada Montero yer alacak.

Kayseri’de 4 eksik

50’inci karşılaşma

Kümede kalma adına final niteliğinde maça çıkacak olan Kayserispor’da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ömer Uzun, Campanharo, Uğur Demirok ile kart cezalısı Avramovski karşılaşmada yer alamayacak.

Beşiktaş ve Kayserispor lig tarihinde 50’inci kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 49 maçta Beşiktaş 28 kez kazanırken Kayseri ekibi 12 kez kazanabildi. İki takım arasındaki 9 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı ise Beşiktaş 2-0’la kazanmıştı.

Beşiktaş Kayserispor canlı

24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş Kayserispor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden canlı yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. ayrıca söz konusu sitelere çok sayıda reklam bulunuyor ve bu reklamlar üzerinden virüs bulaşma gibi durumlarda sıkça yaşanabiliyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.