Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’de 39’uncu hafta heyecan başlıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş evinde Akataş Hatayspor’u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Beşiktaş bu maç öncesinde ligde 78 puanla lider konumda yer alırken, deplasman ekibi Hatayspor 57 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Hatayspor:

Sergen Yalçın iddialı

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın Rizespor maçının ardından basın toplantısında Hatayspor maçının ertelenmesi talebinde bulunduklarını ancak Hatay cephesinin bunu kabul etmediğini söyleyerek eleştirilerde bulunmuştu. Sergen Yalçın Hatay kulübüne karşı yaptığı açıklamada maç içinde oldukça iddialı konuşarak maçı kazanacaklarını iddia etti.

Öte yandan Beşiktaş ligin bitimine 4 maç kala rakipleri Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın 6 puan önünde bulunuyor. Siyah beyazlılar Hatay maçını kazanmaları durumunda şampiyonluğu çok büyük bir oranda alabilir.

Hatay’da iki eksik

Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman başlıyor?

Zorlu Beşiktaş maçı öncesinde Hatayspor son hazırlıklarını tamamladı. Güney ekibinde zorlu maç öncesi Selim Ilgaz ve Soner Önek ile kart cezalısı olan Sackey ve Kamara maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Ömer Erdoğan’da koronavirüs nedeniyle maçta yer alamayacak.

Beşiktaş Hatayspor karşılaşması 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden canlı yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte yeni düzenleme sonrası bu yayınları takip edenlere de ceza verilmektedir.

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