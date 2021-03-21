Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi nefesler tutuldu.

Dev derbi öncesi lider Beşiktaş 63 puanla zirvede yer alırken, geçen hafta Gençlerbirliği’ne kaybeden Fenerbahçe 58 puanla 3.sırada yer alıyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka yolu yok.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart Pazar günü saat 19:00’a başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Fenerbahçe:

Fenerbahçe şampiyonluk için kazanmak zorunda

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, AboubakarAltay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe sezon başında kurulan kadroyla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmişti. Sarı lacivertli ekip ligde inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde aldığı puan kayıplarıyla lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut geçen hafta alınan Gençlerbirliği yenilgisinin ardından eleştiri toplarken, sarı lacivertli ekibin Beşiktaş maçında kazanmaktan başka çaresi yok.

Forvet hattı alarm veriyor

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çıkacağı zorlu Beşiktaş derbisi öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Erol Bulut forvet hattının en ucunda Samatta ve Thiam ikilisinden birine şans verecek. Ancak iki oyuncunun form durumu endişe veriyor.

Beşiktaş’ta milli ara öncesi son maç

Kısıtlı kadroya rağmen ligde yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray’ın 2 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlılar hafta içerisinde kupa yarı finalinde Başakşehir ile karşılaşması zorlu maç öncesi oyuncularda yorgunluk olabileceği şeklinde yorumlandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise oyuncularına milli arada dinleneceklerini ve milli ara öncesi son maç olan Fenerbahçe derbisinde kazanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Beşiktaş en golcü takım

Fenerbahçe’de Gustavo kilit oyuncu

Dev derbi öncesi Beşiktaş’ın tüm istatistiklerde rakiplerinin önünde olduğu görülüyor. Siyah beyazlılar ligde attığı 62 golle en golcü takım konumunda. Kara Kartal’ın en golcü iki ismi Aboubakar ve Larin olarak öne çıkıyor. Aboubakar ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde de kilit rol oynamıştı.

Hatayspor maçında sakatlanan ve geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönen Gustavo Beşiktaş derbisinde takımı adına en kilit isim konumda yer alıyor. Brezilyalı oyuncunun zorlu maçta saha içi lideri olması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi dev derbi öncesi prim

Fenerbahçe maçının şampiyonluk yolunda öneminin farkında olan Beşiktaş yönetimi oyunculara derbiden galibiyet alınması halinde kişi başı 30 bin lira prim verecek.

İki genç kaleci

Dev derbi öncesi iki takımında kalesinde iki genç isim yer alacak. Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır takımlarının sezon içinde en iyi isimlerinden biri olurken, derbide genç kalecilerin performansı büyük önem taşıyor.

Altay Bayındır Fenerbahçe ile bu sezon çıktığı 28 maçın 9’unda gol yemedi. 22 yaşındaki genç kaleci bu sezon %73 kurtarış yüzdesiyle zirvede yer alıyor.

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ise bu sezon çıktığı 23 lig maçının 10’unda gol yemedi. Genç kaleci %67 kurtarış yüzdesiyle dikkat çeken bir performansa imza attı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izle

21 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

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