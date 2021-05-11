Canlı izle Beşiktaş Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 41’inci haftasında Beşiktaş Karagümrük karşısına çıkıyor. Zorlu maç öncesinde geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını düşmesine neden oldu. Galatasaray maçını kaybetmesine rağmen şampiyonluğun en büyük adayı olarak ikinci Fenerbahçe’nin iki üçüncü Galatasaray’ın 3 puan önünde olan siyah beyazlılar son iki maçında 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

FATİH KARAGÜMRÜK:

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, LarinViviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Ligin bitimine 2 maç kala eksik isimler nedeniyle zorlanan Beşiktaş’ta Karagümrük maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan, Llajic, N’Sakala ve Josef bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Göztepe maçında yer alamayacak.

Karagümrük’te 6 oyuncu sınırda

Ligin orta sıralarında yer alan ve rahat konumda olan Karagümrük’te zorlu Beşiktaş maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Mevlüt, Biglia, Zukanovic, Salibur, Ndao ve Lens bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor?

Ligin bitimine 2 maç kala rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde bulunan Beşiktaş Karagümrük karşısında kazanır, Fenerbahçe ve Galatasaray ise puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. İkili averajda Fenerbahçe’nin genel averajda Galatasaray’ın önünde olan Beşiktaş en yakında rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde bulunuyor.

Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından konferans yayınla ve beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak.

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