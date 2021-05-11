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Canlı izle Beşiktaş Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 41.haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği maç öncesi futbol severler Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve BJK - Karagümrük maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 20:15
Canlı izle Beşiktaş Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Beşiktaş Karagümrük karşısına çıkıyor. Zorlu maç öncesinde geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını düşmesine neden oldu. Galatasaray maçını kaybetmesine rağmen şampiyonluğun en büyük adayı olarak ikinci Fenerbahçe’nin iki üçüncü Galatasaray’ın 3 puan önünde olan siyah beyazlılar son iki maçında 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK:

Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 2 maç kala eksik isimler nedeniyle zorlanan Beşiktaş’ta Karagümrük maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Dorukhan, Llajic, N’Sakala ve Josef bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Göztepe maçında yer alamayacak.

Karagümrük’te 6 oyuncu sınırda

Ligin orta sıralarında yer alan ve rahat konumda olan Karagümrük’te zorlu Beşiktaş maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Mevlüt, Biglia, Zukanovic, Salibur, Ndao ve Lens bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligin bitimine 2 maç kala rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde bulunan Beşiktaş Karagümrük karşısında kazanır, Fenerbahçe ve Galatasaray ise puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. İkili averajda Fenerbahçe’nin genel averajda Galatasaray’ın önünde olan Beşiktaş en yakında rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde bulunuyor.

Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor?

Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından konferans yayınla ve beIN Connect üzerinden naklen yayınlanacak. 

Zevkli maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayın yapan siteler üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Süper Lig maçlarını güvenli ve HD kalitede izlemek için en ideal yöntem beIN Sports abonesi olmakta geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:15
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