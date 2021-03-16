Canlı izle Beşiktaş - Başakşehir ASPOR 1 şifresiz canlı maç izle BJK - İBB Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasıyla başlıyor. Kupayı kaldırmak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği zorlu karşılaşma 16 Mart Salı akşamı saat 20:45’te A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydunus görev yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final mücadelesinde kazanan ekip adını finale yazdıracak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Başakşehir:

Hazırlıklar tamamlandı

Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rodvan, Necip, Josef, N,Koudou, Ljajic, Larin, AboubakarVolkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

Süper Lig’in zirvesinde bulunan Beşiktaş geçen hafta rakibini ligde 3-2’lik skorla yenmeyi başardı. Siyah beyazlılar ligde yoluna dolu dizgin giderken, kupada da şampiyon olmak istiyor. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, sıkışık fikstür nedeniyle bu maçta rotasyona gidebilir.

Deplasman ekibi Başakşehir ise ligde küme düşme hattına kadar gerileyerek kabus gibi bir sezon geçiriyor. Okan Buruk’un ardından takımın başında geçen Aykut Kocaman’da kötü gidişata dur diyemedi. Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, kupayı alarak hayal kırıklığı yaratılan sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyor.

Sakatlar can sıkıyor

Kupada 10 yıllık hasret

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre’nin sakatlığı bulunuyor. Deplasman ekibi Başakşehir’de ise çok fazla sakat isim bulunuyor. Teknik direktör Aykut Kocaman zorlu maçta sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fenandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir’den yararlanamayacak.

Siyah beyazlı ekip son 10 yıl içerisinde kupada istediği yere gelemedi. Beşiktaş son olarak 2010-2011 yılında kupayı kazanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ligin yanı sıra kupayı da kazanarak duble yapmak istiyor.

Öte yandan siyah beyazlı ekip kupada bugüne kadar 15 kez finale çıktı. 15 final maçının 9’unda kupayı kazanmayı başaran Beşiktaş, Başakşehir’i geçerek adını finale yazdırma hedefinde.

Başakşehir ise çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatmalara giden maçta 2-1’le geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayınız.