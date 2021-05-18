Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmaya saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu. Kara kartal Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Antalyaspor ise lig 44 puanla 16’ıncı sırada bitirse de Türkiye Kupası’nda oldukça başarılı performans göstererek adını finale yazdırdı.

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor Beşiktaş 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 18 Mayıs Salı akşamı saat 20:45’te başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR:

BEŞİKTAŞ:

Antalya ikinci kez finale çıktı

BOFFIN, KUDRYASHOV, BÜNYAMİN, EREN, NALDO, NURİ, AMILTON, FREDY, HAKAN, SIDNEY, PODOLSKIERSİN, N'SAKALA, VIDA, WELINTON, ROSIER, JOSEF, ATIBA, N'KOUDOU, GHEZZAL, GÖKHAN, LARIN

Antalyaspor bu sezon ligde sıkıntılı günler geçirse de kupada oldukça başarılıydı. Kırmızı beyazlı ekip tarihinde daha önce 1999-00 senesinde kupa finaline çıkmış finalde Galatasaray kaybetmişti. Akdeniz ekibin tarihinin ikinci kupa finalinde zafere ulaşmak istiyor.

Beşiktaş’ta çok sayıda eksik

Finalin sonucu ligi de etkileyecek

Süper Lig’in son maçlarında da sakatlıklar nedeniyle çok zorlanan Beşiktaş’ta bu maç öncesi sakat isimlerin tedavisi devam ediyor. Cenk Tosun, Hasic ve Aboubakar ile Adem Ljajic Antalyaspor karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor’da ise tek eksik Serdar olarak öne çıkıyor.

Türkiye Kupası final maçını kazanan ekip Süper Lig’de Avrupa hedefi olan takımları da yakından ilgilendiriyor. Kupayı Beşiktaş’ın kazanması halinde ligde 5’inci olan Sivasspor Avrupa bileti alacak. Ancak Antalyaspor’un maçı kazanması halinde lig 5’incisi değil kupa sahibi Avrupa’ya direk katılım hakkı elde edecek. Ayrıca Antalyaspor’un kupayı alması durumunda Fenerbahçe ve Trabzonspor önümüzdeki sezon ilk kez başlayacak olan UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Antalyaspor ise Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Beşiktaş’ın kazanması durumunda ise Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde katılabilecek.

Antalyaspor’un final yolculuğu

Antalyaspor kupa serüvenine 4’üncü turdan başladı. Akdeniz ekibi bu turda Pendikspor’u 2-0’la geçti. Ardından sırasıyla Boluspor 1-0, Bursaspor 3-0, Sivasspor’u 1-0 ve Alanyaspor’u 2-0 yenerek kalesinde gol dahi görmeden finale çıktı.

Beşiktaş’ın final yolculuğu

Beşiktaş kupa serüvenine 5’inci turda başladı ve Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 yendi. Ardından sırasıyla Rizespor’u 1-0, Konyaspor’u penaltılarda 3-2, Başakşehir’i uzatmalarda 3-2’lik skorla devirdi ve adını finale yazdırdı.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle

18 Mayıs Salı günü saat 20:45’te başlayacak olan Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Final maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası Final maçını izlemek için tıklayınız.