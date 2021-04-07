Canlı izle Beşiktaş Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Beşiktaş Aytemiz Alanyspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında avantajını korumak isteyen Beşiktaş son iki maçını kaybeden ve yeniden çıkışa geçmek isteyen Alanyaspor maçı öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 maçı eksik olmasına rağmen 2 puan önünde lider konumda yer alıyor. Alanyspor ise 49 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor. Öte yandan lider Beşiktaş ligde son iki maçında 5 puan kaybetti. Alanyaspor ise son iki maçından puan alamadı.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Alanyaspor:

Hakem Ümit Öztürk

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, LarinMarafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Geçen hafta Halil Umut Meler atamasının ardından gözler bu maça atanacak hakemdeydi.

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Dar kadrosuna rağmen oynanan futbolla ligin en başarılı ekibi konumda yer alan Beşiktaş’ta milli ara dönüşü birçok oyuncu sakatlandı. Siyah beyazlı ekipte Aboubakar, Ghezzal, Hasic, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun milli arada sakatlandı. Bu isimlerden Ghezzal ise sakatlığını atlattı ve bu maçta görev alabilecek. Ayrıca sakatlığını atlatan Mensah da Alanya maçıyla formasına kavuşabilir.

Vida dalya diyecek

Alanyaspor maçının Vida için ise başka bir anlamı olacak. Hırvat stoper Süper Lig’deki 100’üncü maçına çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın en güvendiği isimlerden biri olan Vida bu sezon takımın çıkışında en önemli pay sahiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Vida Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de çıktığı 99 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.

Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan karşı karşıya

Çağdaş Atan Sergen Yalçın’ın ekibinde görev yaptıktan sonra bu sezon başında Alanyaspor’un başına geçti. Genç teknik adam meslektaşı Sergen Yalçın karşısında ilk maçını 2-1’lik skorla kazanmıştı. Sergen Yalçın ise eski ekip arkadaşından rövanşı almak istiyor.

Aboubakar yok, Cenk dönüyor

Beşiktaş’ta takımın en önemli isimlerinden Aboubakar milli arada sakatlandı. Cenk Tosun’da milli arada rahatsızlanmıştı. Cenk bu maçla birlikte sahalara dönebilecek. Ancak Aboubakar’ın durumu henüz netlik kazanmadı.

Alanya’da eksikler dönüyor

Forvet bölgesinde altenatifsiz kalan Sergen Yalçın’ın maçın gidişatına göre Cenk Tosun’u sahaya sürmesi bekleniyor.

Alanyaspor’da Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun kart cezaları, Efecan ile Caulker ise sakatlıkları nedeniyle geçen hafta Gençlerbirliği karşısına görev yapamamıştı. Bu isimlerin tamamı Beşiktaş maçıyla birlikte kadrodaki yerlerine dönüyor.

Sakatlığını atlatan ancak Babacar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Ancak Çağdaş Atan’ın Babacar’ı maça sonradan dahil etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaçta başlayacak?

7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak Beşiktaş Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler takip edebilecek. Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya Grubuna abone olunarak Süper Lig maçlarını izleme keyfine erişebilirsiniz.

Öte yandan bazı intenet siteleri maçları yayınlamaktadır. Ancak bu yayınlar kaçak olup, yasal değildir. Ayrıca yeni düzenleme sonrası kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.