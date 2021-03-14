Canlı izle BB Erzurumspor – Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon ( TS) Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Bordo mavili ekip geçen hafta Alanyaspor maçında alınan 3-1’lik şok yenilginin ardından Erzurum deplasmanına galibiyet için çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesinin ardından tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor’da Alanyaspor maçında alınan galibiyetin ardından Erzurum maçı büyük önem taşıyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BB Erzurumspor Trabzonspor muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Trabzonspor:

Bordo mavililer 4 eksikle Erzurum’da

Szumski, Murat, Teikeu, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Osman, Rashani, Novikovas, Aatif, El KabirUğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus (Flavio), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Trabzonspor Erzurum’a sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Andres Trondsen ile sarı kart cezalısı olan Vitor Hugo götürülmedi. Öte yandan devre arasında takıma katılan Berat Özdemir’in kas ağrıları olduğu ve maç saatinden oyuncunun durumunun belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan bu karşılaşma iki takım arasındaki 4.maç olacak. Daha önce oynanan 3 maçta Trabzonspor 2 galibiyet alırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izle

Ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor arasındaki maç heyecanla bekleniyor. Her iki takım taraftarları maçı yakından takip ediyor. Taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak izleme ekranını araştırıyor.

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