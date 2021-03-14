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Canlı izle BB Erzurumspor – Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon ( TS) Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle

Trabzonspor Süper Lig’in 30.haftasında BB Erzurumspor deplasmanına çıkıyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar BB Erzurumspor – Trabzonspor beIN Sports 1 şifresiz, Justin TV, Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor canlı izleme ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 15:30
Canlı izle BB Erzurumspor – Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon ( TS) Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Bordo mavili ekip geçen hafta Alanyaspor maçında alınan 3-1’lik şok yenilginin ardından Erzurum deplasmanına galibiyet için çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesinin ardından tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor’da Alanyaspor maçında alınan galibiyetin ardından Erzurum maçı büyük önem taşıyor.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı 14 Mart 2021 Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BB Erzurumspor Trabzonspor muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Teikeu, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Osman, Rashani, Novikovas, Aatif, El Kabir

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus (Flavio), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Bordo mavililer 4 eksikle Erzurum’da

Trabzonspor Erzurum’a sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet, Andres Trondsen ile sarı kart cezalısı olan Vitor Hugo götürülmedi. Öte yandan devre arasında takıma katılan Berat Özdemir’in kas ağrıları olduğu ve maç saatinden oyuncunun durumunun belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan bu karşılaşma iki takım arasındaki 4.maç olacak. Daha önce oynanan 3 maçta Trabzonspor 2 galibiyet alırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı izle

Ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor arasındaki maç heyecanla bekleniyor. Her iki takım taraftarları maçı yakından takip ediyor. Taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak izleme ekranını araştırıyor.

Bilindiği gibi Süper Lig maçları Digitürk abonesi olunarak beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Bunun dışında yayınları intenet üzerinden kaçak olarak izleme yasal olmamakla birlikte kullanıcılar için tehlikedir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 14.03.2021 15:30
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TrabzonsporErzurumsporCanlı İzleBeınsports
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