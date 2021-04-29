Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38’inci haftasında küme düşme hattının en kritik karşılaşması BB Erzurumspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Küme düşme hattında yer alan iki ekibin karşılaşacağı maç her iki takım içinde ligin finali olarak öne çıkıyor.

Her iki takımda ligde 37 puana sahipken Başakşehir 18’inci, Erzurum ise bir basamak geride 19’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

BB ERZURUMSPOR:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Erzurum tam kadro

Szumski, Murat, Hasan, Gökhan, Leo, Omolo, Boumal, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, RicardoVolkan, Ömer Akli, Epureanu, Leonardo, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Guiliano, Visca, Aleksic, Crivelli

Ligde kalma adına son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Erzurumspor kümede kalma yarışında rakiplerinden biri olan Başakşehir’i yenerek umudunu sürdürmek istiyor. Dadaşlarda zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakılan isimler dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Başakşehir’de eksikler dönüyor

Erzurum ekibinde daha önce Ackah, El Kabir, Darri, Aatıf ve Costa kadro dışı bırakılmıştı.

Son haftalarda sakatlar ve cezalı oyuncuların çokluğu Aykut Kocaman’ın işini zorlaştırmıştı. Kritik maç öncesi Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, Mbombo Deniz Türüç gibi isimler takıma dönüyor. Öte yandan Cemali Sertel, Rafael ve Ponck’un durumları maç saatinde belli olacak.

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman başlayacak?

BB Erzurumspor Medipol Başakşehir karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmada tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Heyecan dolu maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlarda verilen reklamlar üzerinden virüs bulaşma gibi durumlar sık sık görülmektedir.

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