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Canlı izle BB Erzurumspor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurumspor BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 34.haftasında Erzurumspor Beşiktaş ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler BB Erzurumspor Beşiktaş canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Erzurum – BJK maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

11 Nisan 2021 Pazar 18:45
Canlı izle BB Erzurumspor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurumspor BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 34.haftasında lider Beşiktaş BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Beşiktaş kritik Erzurum maçını kazanarak rakiplerinin puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışında avantajını arttırmak istiyor.

Ev sahibi BB Erzurumspor ise küme düşme hattından çıkmak adına Beşiktaş karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş ligde 67 puanla ilk sırada yer alırken, Erzurumspor 28 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

BB. Erzurumspor:

Szumski, Butko, Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk

Erzurum’da 3 eksik

Ev sahibi Erzurumspor’da kritik Beşiktaş maçı öncesi Murat Uçar, Zakarya ve Oltan Karakullukçu cezalı durumda bulunuyor. Bu üç isim Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yarışında en kritik viraja giren Beşiktaş’ta zorlu Erzurum deplasmanı öncesi çok sayıda eksik bulunuyor. Siyah beyazlılarda cezalı Josef de Souza’nın yanı sıra sakatlıkları süren Aboubakar, Hasic, Gökhan Töre bu maçta görev yapamayacak.

Orta sahanın kritik ismi Josef’in yokluğunda Sergen Yalçın’ın Necip ve Dorukhan ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor. Forvette ise Aboubakar’ın yerine çok yüksek ihtimalle Cenk Tosun yer alacak.

Beşiktaş’ta 4 oyuncu sınırda

Erzurum maçı öncesi kara kartalda Rosier, Necip, Larin ve Atiba kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu

Şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren BB Erzurum Beşiktaş maçında tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Erzurumspor Beşiktaş maçı

11 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan BB Erzurumspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan karşılaşmayı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayın yapan siteler üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Süper Lig maçlarını güvenli ve HD kalitede izlemek için en ideal yöntem beIN Sports abonesi olmakta geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporBeşiktaşSüper LigBeınsports
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