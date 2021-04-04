Canlı izle BB Erzurum Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor Konyaspor’u ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Erzurumspor 27 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Konyaspor’un ise 36 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Konyaspor:

Yılmaz Vural BB Erzurum’da

Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, GomesSehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

Milli arada teknik direktör Mesut Bakkal’ın yerine Yılmaz Vural’ın getiren BB Erzurumspor’da tecrübeli teknik adam ilk maçına çıkacak.

Yılmaz Vural daha önce birçok kez küme düşme hattında mücadele eden takımları çalıştırdığını ve kalan tüm maçları kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Öte yandan BB Erzurumspor’da kritik maç öncesi herhangi bir eksiğin olmaması yüzleri güldürdü.

Konya’da 5 eksik

Konyaspor ise zorlu Erzurum deplasmanına 6 eksikle geldi. Yeşil beyazlılarda Ancicic, Alper ve Barış sakatlıkları Diomande ile Rahmanovic ise cezaları nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

BB Erzurumspor Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maçı da Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

4 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak olan BB Erzurumspor Konyaspor maçı Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak. Hakem Sarper Barış Saka’nın düdük çalacağı maç beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçları aboneler takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu sitelerdeki yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.