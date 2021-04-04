İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Canlı izle BB Erzurum Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında Konyaspor Erzurum deplasmanına çıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesi futbol severler BB Erzurumspor Konyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Erzurum Konya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranını araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 13:10
Canlı izle BB Erzurum Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 32.haftasında küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor Konyaspor’u ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Erzurumspor 27 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Konyaspor’un ise 36 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Erzurumspor:

Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

Yılmaz Vural BB Erzurum’da

Milli arada teknik direktör Mesut Bakkal’ın yerine Yılmaz Vural’ın getiren BB Erzurumspor’da tecrübeli teknik adam ilk maçına çıkacak.

Yılmaz Vural daha önce birçok kez küme düşme hattında mücadele eden takımları çalıştırdığını ve kalan tüm maçları kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Öte yandan BB Erzurumspor’da kritik maç öncesi herhangi bir eksiğin olmaması yüzleri güldürdü.

Konya’da 5 eksik

Konyaspor ise zorlu Erzurum deplasmanına 6 eksikle geldi. Yeşil beyazlılarda Ancicic, Alper ve Barış sakatlıkları Diomande ile Rahmanovic ise cezaları nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maçı da Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

BB Erzurumspor Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak olan BB Erzurumspor Konyaspor maçı Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak. Hakem Sarper Barış Saka’nın düdük çalacağı maç beIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçları aboneler takip edebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu sitelerdeki yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyasporErzurumsporSüper LigBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor Konyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor Konyaspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hatayspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Hatay - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Hatayspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Hatayspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Hatay GS Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Hatayspor Galatasaray Selçuk Sports Netspor yayını
Hatay GS Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Hatayspor Galatasaray Selçuk Sports Netspor yayını
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Boupendza sakat mı?
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok? Boupendza sakat mı?
THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? 2021 Anadolu Efes Fenerbahçe muhtemel rakipleri
THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? 2021 Anadolu Efes Fenerbahçe muhtemel rakipleri

Popüler Haberler

Canlı izle BB Erzurum Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Makedonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Uçan Kuş TV kapandı mı, uyduda neden yok? Uçan Kuş TV’nin patronu Can tanrıyar kayıp mı?
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri Kimdir? Begüm Topçu dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Özel hastane acil servis ücretli mi? 2021
Yunus Polisi nasıl olunur? Yunus Polis olma şartları 2021
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Twitter’da TT, Trend Topic nedir? Twitter'da gündem TT nasıl oluşturulur?
16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yaşı ve oynadığı diziler
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Nisan Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin tabirleri ve yorumları
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.