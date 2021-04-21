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Canlı izle BB BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 36.haftasında BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Küme düşmeme yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi futbol severler BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Erzurum - Malatya maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:32
Canlı izle BB BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 36.haftasında küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Erzurumspor ligde çıktığı 34 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Dadaşlar bu sonuçlarla 31 puan topladı ve 19’uncu basamakta yer alıyor.

Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor ise ligde çıktığı 33 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Sarı lacivertliler ligde 37 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Erzurum Yılmaz Vural’la çıkışta

BB Erzurumspor’da takımın başında tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural getirildi. Yılmaz Vural’ın takımın başında geçmesiyle ivme yakalayan Dadaşlar, son haftalarda formunu yükseltti. Erzurum temsilcisi geçen hafta küme düşme yarışında çok önemli bir 3 puan alarak ligin bitimine az bir süre kala ümidini korudu. Yılmaz Vural ve öğrencileri kalan 7 maçı da kazanmak için sahaya çıkacak.

Yeni Malatya seriyi bitirdi

Ligin ikinci yarısını kabus gibi geçiren Yeni Malatyaspor 12 maçlık kazanamama serisini geçen hafta Denizli deplasmanında sonlandırdı. Sarı lacivertliler bu maçta alınan 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşarak 14’üncü sıraya yükseldi.

BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlıyor?

BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor karşılaşması 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

Buna karşın maçları intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. ayrıca söz konusu siteler yayınlar gecikmeli ve kesintili olarak yayınlanıyor. Maçları en güvenli ve rahat şekilde izlemenin yolu abone olmaktan geçiyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporYeni MalatyaSüper Lig
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