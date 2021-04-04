Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Alanya Gençlerbirliği maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 32.haftasında Aytemiz Alanyaspor başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ligde aldığı 49 puanla 5’nci sırada yer alan ve Avrupa Kupalarını zorlamak isteyen Alanyaspor’a karşı 27 puanla 20’inci sırada yer alan Gençlerbirliği’nin kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şanşalan görev yapacak. Öte yandan Alanyaspor ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda?

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak ekranlara getirilecek.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Gençlerbirliği:

Alanya’da eksikler can sıkıyor

Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa PektemekNordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima

Genç teknik adam Çağdaş Atan ile ligde bu sezon iz bırakan takımlar arasına giren Alanyaspor’da Gençlerbirliği maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor. Turuncu yeşillilerde Caulker, Efecan, Babacar sakatlıkları, Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun ise kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasındaki 8’inci maç

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izle

Süper Lig tarihinde Alanya ve Gençlerbirliği daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Alanyaspor 3 kez kazanırken, başkent temsilcisi 2 kez kazanabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

4 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Alanyaspor Gençlerbirliği maçı beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Buna karşın Süper Lig maçlarını intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmakta olup, alınan yeni karar kapsamına bu siteler üzerinden maç yayınlarını izlemekte suç sayılıyor.

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