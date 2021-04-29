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Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 38.haftasında Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Alanya - FB maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:58
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’de 38.haftanın kapanışı Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla yapılacak. Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek isteyen Alanyaspor maçı öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe zorlu maç öncesi ligde 72 puanla ikinci sırada yer alırken Alanyaspor 56 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa

Fenerbahçe:

Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia

İrfan Can cezalı

Fenerbahçe’nin devre arasında transferi İrfan Can Emre Belözoğlu ile birlikte sakatlığını atlatmasının ardından takıma büyük katkı sağladı. Milli oyuncu Alanya karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can dışında sakatlıkları devam eden Perotti, Sadık, Altay ve Nazım’da bu maçta görev yapamayacak.

Öte yandan sakatlıklarını atlayan Mesut Özil ve Gökhan Gönül bu maçta kadroda yer alabilir.

Alanya’da tek eksik

Geçen sezon Avrupa kupalarına katılan ve bu sezonda aynı başarıyı sergilemek isteyen Alanyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüse yakalanan Hasan Hüseyin Acar dışında eksi bulunmuyor. Sakatlığını atlatan golcü oyuncu Babacar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor?

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Kritik karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen maçı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette ücretsiz şekilde yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları önemek adına yeni karar alındı ve bu karara göre kaçak yayınları izleyenlere de ceza verilebiliyor. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar kalitesiz olmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsFenerbahçeAlanyaspor
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