Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçları heyecan başladı. Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol ekibi Villareal İngiliz devi Arsenal’e konuk olacak. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan İspanyol ekibi Villareal avantajını koruyarak adını finale yazdırmak istiyor.

Arsenal ise Premier Lig’de bu sezonun hayal kırıklığını Avrupa Ligi’nde kupa kaldırarak telafi etmek istiyor. Mikel Arteta teknik direktör olarak ilk kupayı kazanmak ve takımını finale çıkarmak adına bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor.

Arsenal Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Arsenal Villareal karşılaşması beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Emirates Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Arsenal:

Villarreal:

Tur ihtimalleri

Leno, Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka, Elneny, Partey, Rowe, Saka, Pepe, AubameyangRulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Samuel, Trigueros, Moreno, Bacca

İlk maçı 2-1’lik sonuçla Villareal kazanmıştı. Sarı denizaltılar karşılaşmada berabere kalması veya 3-2 ve üstü olarak tek farklı kaybetmesi durumda bir üst tura yükselecek.

Arsenal karşılaşmayı 1-0 kazanırsa turu geçerken, sahasında gol yemesi halinde 2 farklı skorla kazanmak zorunda. Karşılaşma 2-1 sonuçlanırsa, maç uzatmalara gidecek.

Öte yandan zorlu karşılaşma öncesi İspanyol ekibi Villareal’de sakatlığı devam eden Iborra ile kart cezalısı Capoue maç kadrosuna alınmadı. Arsenal’da ise sakat David Luiz ile cezalı Ceballos maçta yer alamayacak.

Arsenal Villareal canlı izle

6 Mayıs Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Arsenal Villareal karşılaşması beIN Sports 1’den yayınlanacak. Ülkemizde maçın yayın hakların elinde bulunduran beIN Medya maçı yayınlıyor. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

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