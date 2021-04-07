Canlı izle Antalyaspor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Antalyaspor Sivasspor maçıyla devam ediyor. İki orta sıra takımının karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Antalyaspor sahasında son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi ve ligde 39 puanla 12’inci sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Sivasspor ise ligde son 9 maçta yenilmedi. Sivasspor 4 puanla rakibinin iki basamak üzerinden yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Ribeiro, Hakan, Amilton, Sam, Podolski

Sivasspor:

Samasssa, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

İki takım arasındaki 24’üncü karşılaşma

Antalyaspor Sivasspor ile lig tarihinde daha önce 23 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Sivasspor 8, Antalyaspor 9 galibiyet aldı. 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Hakem Özgür Yankaya

Antalya’da eksikler can sıkıyor

Antalya Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak olan Antalyaspor Sivasspor maçında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Antalyaspor’da zorlu Sivas maçı öncesi kaptan Nuri Şahin cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak.

Sivasspor’da ise Appindangoye ve Ali Şaşal dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Antalyaspor Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak?

Antalyaspor Sivasspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını beIN Medya elinde tutuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınların kalitesi kötü olup, virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Kaçak yayınlara karşı başlatılan çalışma kapsamında yeni kararlar da alındı. Alınan yeni kararlar kapsamında kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Kaçak yayın izlediği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem yapılabiliyor.

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