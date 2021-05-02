Canlı izle Antalyaspor Göztepe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Göztepe maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.hafatasında Antalyaspor sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Ligin bitimine az bir süre kala orta sıralarda yer alan iki ekibin maçı öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Antalyaspor bu maç öncesi ligde 43 puanla 11’inci sırada yer alırken, Göztepe 48 puanla 10’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Göztepe:

Antalya’da eksikler dönüyor

Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Ufuk, Podolskiİrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Antalyaspor’da geçen hafta kart cezalarını tamamlayan Podolski ve Kudryashov bu maçta yer alabilecek. Ayrıca sakatlıklarını atlayan Hakan Özmert, Nuri gibi takımın önemli isimleri de maçta yer alabilecek.

Göztepe’de 2 eksik

Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta başlıyor?

Zorlu Antalya deplasmanı öncesi çıkışa geçmek isteyen Göztepe’de 2 eksik oyuncu bulunuyor. Kart cezalısı olan Nwobodo ile sakatlığı devam eden Mihojevic bu maçta yer alamayacak. Öte yandan cezasını tamamlayan Alpaslan Öztürk takıma dönüyor.

Antalyaspor Göztepe karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3’den yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte görüntü kalitesi de kötüdür. Ayrıca bu sitelerde sık sık donma sorunu da yaşanmaktadır.

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