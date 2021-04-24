Canlı izle Antalyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Galatasaray Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Galatasaray ligde 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ev sahibi Antalyaspor ise ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Antalyaspor Galatasaray karşılaşması ne zaman başlayacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Galatasaray:

Hakem ataması dikkat çekti

Boffin, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Veysel, Nuri, Amilton, Fredy, Hakan, Sidney, Gökdeniz.Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Antalyaspor Galatasaray maçına daha önce Beşiktaş’a da yapıldığı gibi üst üste aynı hakem atandı. Antalyaspor Galatasaray maçında geçen hafta Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan atandı.

Galatasaray’da Mohammed müjdesi

Galatasaray’da Antalyaspor maçı kadrosuna sakatlıkları süren Onyekuru, Yedlin, Falcao ile karantinada olan Mohammed alınmadı. Ancak Mostafa Mohammed’in karantina süresinin tamamlandığı ve testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün maç kadrosuna alındığı açıklandı.

Antalya’da düşüş sürüyor

Galatasaray çıkışa geçmek istiyor

Ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir kez kazanan Antalyaspor’da düşüşün temel nedeni eksikler olarak öne çıkıyor. Akdeniz ekibinde Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Ligde çıktığı son 8 maçın yalnızca ikisini kazanabilen Galatasaray şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Antalyaspor Galatasaray maçı izle

24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Antalyaspor Galatasaray karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kesintili ve gecikmeli olarak yapılıyor. Ayrıca bu yayınlarda sık sık donma ve kasma sorunları da yaşanıyor.

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