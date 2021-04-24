İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Canlı izle Antalyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Antalyaspor Galatasaray ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Antalyaspor Galatasaray canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Antalya - GS maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:15
Canlı izle Antalyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 37.haftasında Galatasaray Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Galatasaray ligde 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ev sahibi Antalyaspor ise ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Antalyaspor Galatasaray karşılaşması ne zaman başlayacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Boffin, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Veysel, Nuri, Amilton, Fredy, Hakan, Sidney, Gökdeniz.

Galatasaray:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Hakem ataması dikkat çekti

Antalyaspor Galatasaray maçına daha önce Beşiktaş’a da yapıldığı gibi üst üste aynı hakem atandı. Antalyaspor Galatasaray maçında geçen hafta Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan atandı.

Galatasaray’da Mohammed müjdesi

Galatasaray’da Antalyaspor maçı kadrosuna sakatlıkları süren Onyekuru, Yedlin, Falcao ile karantinada olan Mohammed alınmadı. Ancak Mostafa Mohammed’in karantina süresinin tamamlandığı ve testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün maç kadrosuna alındığı açıklandı.

Antalya’da düşüş sürüyor

Ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir kez kazanan Antalyaspor’da düşüşün temel nedeni eksikler olarak öne çıkıyor. Akdeniz ekibinde Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Sidney Sam, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray çıkışa geçmek istiyor

Ligde çıktığı son 8 maçın yalnızca ikisini kazanabilen Galatasaray şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Antalyaspor Galatasaray maçı izle

24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Antalyaspor Galatasaray karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp, kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kesintili ve gecikmeli olarak yapılıyor. Ayrıca bu yayınlarda sık sık donma ve kasma sorunları da yaşanıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGalatasaraySüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli 1 - 1 Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli 1 - 1 Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Valentin Rosier hangi maçta cezalı olacak?
Valentin Rosier hangi maçta cezalı olacak?
Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?
Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?
Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 25 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 25 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Nisan 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 25 Nisan 2021 Pazar indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 25 Nisan 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Nisan 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Nisan 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Nisan 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 25 Nisan 2021 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Nisan 2021 Pazar
25 Nisan 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kasımpaşa Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa 0 - 1 Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Maraşlı dizisi izlendi mi? Maraşlı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ramazan ayı 13. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
Show TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.