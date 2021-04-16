Canlı izle Antalyaspor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 35.haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Süper Lig’de 42 puanla 11’inci sırada bulunan Antalyaspor, küme düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak isteyen Rizespor maçı öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Karadeniz temsilcisi ligde 36 puanla 14’üncü sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı Rizespor sahasında 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Antayaspor Çaykur Rizepsor maçı saat kaçta başlıyor?

Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerle buluşacak.

Muhtemel 11’ler

Antalyaspor:

Çaykur Rizespor:

Antalya’da eksikler can sıkıyor

Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Hakan, Ufuk, Doğukan, Amilton, Serdar Gürler, PodolskiGökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Rize’de Gökhan döndü

Ligde son maçında 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan Antalyaspor’da Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam’in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncular Rize maçında yer almazken, ağrıları bulunan Ufuk, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill’in durumu maç saatinde belli olacak.

Deplasman ekibi Rizespor’da Göztepe maçında direk kırmızı kart görerek oyundan atılan kaleci Gökhan Akkan bu maçla birlikte eldivenlerine kavuşacak. Ayrıca bu maçta Selim Ay, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fenando Andrade ve Damjan Dokoviç kart sınırında bulunuyor.

Antalyaspor Çaykur Rizespor canlı izle

16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Zorlu maçı beIN Sports üyeleri izleyebilecek. Süper Lig’in yayın haklarını beIN Medya elinde bulundurduğundan lig maçlarını aboneler izleyebiliyor.

Buna karşın maçları intenette yayınlayana bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski vardır. Bu nedenle güvenli değildir.

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