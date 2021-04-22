Canlı izle Alanyaspor Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Alanya Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 36.haftasında heyecan Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin dişli iki ekibinin karşılaşacağı maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Ev sahibi Alanyaspor bu maç öncesinde ligde 52 puanla 6’ıncı sırada yer alırken, deplasman ekibi Gaziantep FK 51 puanla rakibinin bir basamak arkasında yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Gaziantep FK:

Alanya’da 3 isim sınırda

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Efkan, Berkan, Davidson, Efecan, BabacarGünay, Olkowski, Djilobdji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Zorlu Gaziantep FK karşılaşması öncesi Alanyaspor’da 3 isim kart sınırında bulunuyor. Efecan, Moubandje ve Caulker bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca zorlu maç öncesi ev sahibi takımda tek eksik Hasan Hüseyin Acar olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep’te 5 oyuncu sınırda

Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman başlıyor?

Kritik Alanyaspor maçı öncesi Gaziantep ekibinde 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Jefferson, Morais, Maxim, Kenan ve Miranda bu karşılaşmada kart görmesi halinde bir sonraki maçta görev yapamayacak.

Alanyaspor Gaziantep FK maçı 22 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu yayınları izlemekte suçtur. Ayrıca söz konusu sitelerdeki yayınlar üzerinden virüs bulaşma gibi durumlarda yaşanabiliyor.

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