Caner Erkin Galatasaraylı mı oluyor? Fenerbahçe cephesinden bomba iddia!

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Caner Erkin’in takım içindeki disiplinsiz hareketlerinden dolay yolların ayrılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon döndüğü takımdan tekrar ayrılacak olan Erkin'in kendisine yeni bir takım arayışı içine girdiği söylenildi.

Kulüp Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada takım oyuncularından bazılarının disiplinsiz hareketlerinden dolayı göndermek istediklerini söylemişti. Bu açıklamalar sonrasında ise gönderilecek olan isimlerden birinin Caner Erkin olduğu öne sürüldü.

Takımdan gönderileceği kararının tecrübeli oyuncuya iletildiği ve Caner'in de kendisine yeni takım aramaya başladığı konuşuluyor. Galatasaray'ın teknik hocası Fatih Terim'le temasa geçerek bir görüşme yaptığı belirtilen Caner Erkin'in Terim'e Fenerbahçe'den ayrılacağını ve ve eğer istenirse Galatasaray'a gelebilirim dediği öne sürülüyor.

Sezonun başındaki tarihlerde sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olan fakat Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen yıldız oyuncunun Galatasaray ile anlaşıp anlaşmayacağı merakla bekleniyor.