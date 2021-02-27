Canelo - Avni Yıldırım boks maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Süper Orta Sıklet şampiyonunun belli olacağı boks maçı Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı Canelo Alvarez arasında yapılacak. Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği, The Ring Magazine ve Dünya Boks Konseyi kemerlerinin sahibi olan Canelo Alvarez’den almak için mücadele verecek.

Avni Yıldırım- Canelo Alvarez maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı Canelo Alvarez arasında gerçekleşecek olan maç 28 Şubat Pazar günü Amerika Miami’de bulunan Hard Rock Stadyum’unda yapılacak. Programın saat gece 03.00’da karşılaşmanın ise saat 06.00’da başlayacağı biliniyor. İkili arasında yapılacak olan maç sonrasında kazanan isim Dünya Süper Orta Sıklet kemerinin sahibi olacak.