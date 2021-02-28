Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021

28 Şubat Pazar günü Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo lakabını taşıyan Saul Alvarez arasında beklenen boks maçı gerçekleşecek. Beklenen maç, Miami'de Hard Rock Stadı'nda Türkiye saati ile 06:00' olacak. Müsabaka, 200 ayrı ülkede canlı olarak yayınlanacak. Bu maç Türk boks tarihinin en önemli maçlarından birine sahne olacak.

Ayrıca Canelo lakabı, Saul Alvarez'in kızıl saçlı olması dolayısıyla tarçın anlamına gelen Canelo kelimesinden geliyor.

Dünya Boks Birliği(WBA) ve Dünya Boks Konseyi(WBC) süper orta siklet kemerlerine sahip olan Canelo ile profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım arasında gerçekleşecek karşılaşma 28 Şubat akşamı S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. Türkiye saati ile 03:00'da başlayacak gecede Avni Yıldırım ile Canelo'nun karşılaşması Türkiye saati ile saat 06:00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Avni 1 milyon Canelo 35 milyon dolar alacak

Canelo'nun başarısı

Karşılaşmanın gerçekleşeceği Stad 80 bin kişilik kapasiteye sahipken koronavirüs sebebiyle maçı stad'ta 18 bin kişi izleyebilecek. Büyük ilgi gören biletler 8 bin dolardan satılıyor. Avni bu organizasyondan 1 milyon dolar, Canelo ise 35 milyon dolar alacak.

Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olan Canelo 57 maçın 54'ünü kazandı. Karşılaşmalardan 36'sını nakavt ile sonuçlandırdı. Canelo'nun yalnızca 1 yenilgisi bulunuyor.

Avni Yıldırım'ın başarısı

Avni profesyonel boks hayatında 23 karşılaşmaya çıktı ve 21'ini kazanarak sonuçlandırdı. Bu maçlardan 12 tanesini nakavt ile bitirdi. Avni'nin yalnızca 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Avni Yıldırım kimdir?

5 Ağustos 1991 yılında Sivas'ta doğan Yıldırım, hafif ağır siklet klasmanında yer alıyor. Bugüne kadar yer aldığı karşılaşmaların yalnızca 2 sini mağlup olarak bitirdi. Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler ise İngiliz Eubank Jr ve Amerikalı Anthony Dirrel.