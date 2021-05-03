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Candaş Tolga Işık'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü iş adamı Mehmet Cengiz hakkında önemli iddia

Gazeteci ve yorumcu olan Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç ve Mehmet Cengiz hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. İddia taraftarlar tarafından merak edilirken iddianın detayları için Candaş Tolga Işık'ın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:11
Candaş Tolga Işık'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü iş adamı Mehmet Cengiz hakkında önemli iddia
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Yaptığı yorumlar ve röportajlar ile adından son zamanlarda söz ettiren Candaş Tolga Işık merak edilmeye başlandı. Katıldığı televizyon programında ciddi bir iddia ortaya atan Işık iş adamı Mehmet Cengiz’in Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına devam etme kararı alarak seçimlere katılması sonucunda Fenerbahçe’ye maddi manevi destekte bulunacağını iddia etti.

Candaş Tolga Işık katıldığı programda ‘Cuma günü Ali Koç, önemli iş adamı Mehmet Cengiz ile bir görüşme gerçekleştirdi, Mehmet Cengiz Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe Kulübüne çok büyük maddi ve manevi yardımlarda bulunacağını bildirdi.’ Açıklamalarında bulundu.

Saran, Fenerbahçe adaylığına olumlu

Fenerbahçe’nin de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Ali Koç’un aday olmasına kesin gözü ile bakılırken Sadettin Saran’ın da adaylığa sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz günler sosyal medya hesabı üzerinden sorulan başkanlık sorularına olumlu cevap vermesi üzerine ortalığı alevlendirdi.

 

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:11
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