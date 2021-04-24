İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler

Kanal D'nin yeni gözde dizisi Camdaki Kız, ilk yayınlandığından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son zamanların popüler dizileri arasında psikoloji türünde yayınlanan diziler ilgi çekmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Camdaki Kız dizisi oldu. Başrol oyuncularından Şerif Erol en merak edilen isimlerden biridir. İşte Şerif Erol hakkında her şey haberimizde!

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:24
Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
Takip Et:

Kanal D'nin son zamanlar en çok beğenilen dizisi Camdaki Kız Perşembe akşamlarının reyting rekorlarını alt üst etmeyi başardı. Oyuncularının usta oluşu ve senaryonun eşsizliğiyle birlikte izleyenleri ekranlara kitleyen dizi, psikoloji türünde yayınlanmaya devam edecek.

Başrollerinde Burcu Biricik, Şerif Erol, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi usta isimlerin yer almasıyla birlikte dizi popüler hale geldi. Dizinin hayranları oyuncuların dizide giydiği kıyafetlere kadar intenette araştırma yapıyor. Merakla beklenen yeni bölümleri ayrı bir heyecan katıyor. Heyecanı tetikleyen dizide her an ne olacak diye sordurtuyor. Diziye en son katılan isim Enis Arıkan Muzaffer rolüyle diziye dahil oldu.

Dizide Burcu Biricik'in babası rolünde olan Şerif Erol'da en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında geldi. 

1963 İzmir Karşıyaka'da dünyaya gözlerini açan Erol, 1.79 boyunda ve 75 kilodur. Burcu terazidir. En son Kadın dizisindeki efsane rolüyle de yine izleyenleri büyülemeyi başarmıştı. Sakin ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Erol, seyirciye kendini sevdirdi. Fox Tv'deki Kadın dizisinde kendinden oldukça olumlu yönde söz ettirmişti. Başarısıyla gündeme gelen oyuncu, akıllarda kalan performanslarıyla Camdaki Kız dizisinde de adını duyurdu. 

Camdaki Kız dizisinde ise Nalan'ın babası Vali rolündedir. 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölüm mezunudur. Açık Radyo'da yaptığı işlerle tiyatroya merakı oluşmuştur. Bir İstanbul Masalı dizisinin senaristliğini de üstlenen oyuncu yetenekleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızKanal DGülseren BudayıcıoğluBurcu Biricik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Premier Lig'e çıkacak ikinci ekip açıklandı.
İngiltere Premier Lig'e çıkacak ikinci ekip açıklandı.
Canlı izle Beşiktaş Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Beşiktaş Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Antalyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Antalyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Atiba Hutchinson Kayserispor maçında neden yok, neden oynamıyor?
Atiba Hutchinson Kayserispor maçında neden yok, neden oynamıyor?
Canlı izle Denizlispor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Denizlispor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
Denizlispor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
İngiltere Premier Lig'e çıkacak ikinci ekip açıklandı.
Kardeşlerim Asiye gerçek sesi mi, kendine mi ait?
Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Homunculus film oyuncuları ve konusu
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2021
Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?
Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2021 Aşure günü bugün mü, yarın mı? Aşure günü anlamı nedir?
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Kağıt Ev Mert'in el parmakları neden yok, neden eksik?
iPhone 12 Mor renk seçeneği tanıtıldı!
2021 yılında çıkan IMDB puanına göre en iyi filmler listesi Nisan 2021
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Savaşçı Yeva kimdir? Gerçek adı nedir? Güneş Zavrak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Rick and Morty yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi açıklandı mı?
Düşük faizli bedelli askerlik kredisi veren bankalar 2021 bedelli askerlik kredisi ne kadar?
Moldova asgari ücret ne kadar? 2021 Moldova yaşam şartları nasıl?
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.