Camdaki Kız Enver kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler

Kanal D'nin son zamanlar en çok beğenilen dizisi Camdaki Kız Perşembe akşamlarının reyting rekorlarını alt üst etmeyi başardı. Oyuncularının usta oluşu ve senaryonun eşsizliğiyle birlikte izleyenleri ekranlara kitleyen dizi, psikoloji türünde yayınlanmaya devam edecek.

Başrollerinde Burcu Biricik, Şerif Erol, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi usta isimlerin yer almasıyla birlikte dizi popüler hale geldi. Dizinin hayranları oyuncuların dizide giydiği kıyafetlere kadar intenette araştırma yapıyor. Merakla beklenen yeni bölümleri ayrı bir heyecan katıyor. Heyecanı tetikleyen dizide her an ne olacak diye sordurtuyor. Diziye en son katılan isim Enis Arıkan Muzaffer rolüyle diziye dahil oldu.

Dizide Burcu Biricik'in babası rolünde olan Şerif Erol'da en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında geldi.

1963 İzmir Karşıyaka'da dünyaya gözlerini açan Erol, 1.79 boyunda ve 75 kilodur. Burcu terazidir. En son Kadın dizisindeki efsane rolüyle de yine izleyenleri büyülemeyi başarmıştı. Sakin ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Erol, seyirciye kendini sevdirdi. Fox Tv'deki Kadın dizisinde kendinden oldukça olumlu yönde söz ettirmişti. Başarısıyla gündeme gelen oyuncu, akıllarda kalan performanslarıyla Camdaki Kız dizisinde de adını duyurdu.

Camdaki Kız dizisinde ise Nalan'ın babası Vali rolündedir.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölüm mezunudur. Açık Radyo'da yaptığı işlerle tiyatroya merakı oluşmuştur. Bir İstanbul Masalı dizisinin senaristliğini de üstlenen oyuncu yetenekleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.