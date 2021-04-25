Çalımbay’ den Sivasspor açıklaması 1 puan kimseye yaramadı!

Denizlispor ve Sivasspor’un sahada karşılaşmasının sonucu 1-1’lik beraber bitti. Bu maça çok iyi hazırlandıklarını ve oldukça önemli olduğunu söyleyen Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay gerçekleşmiş olan sonucun iki takım içinde bir yaramadığını ifade etti.

Ardından Çamlıbey iki takımında maçı kazanılmasına ihtiyaçları olduğunun ve bu doğrultu da resmen tüm performansların sergilemiş oldukların savundu. “Çalımbay, “İlk yarı iki takımın da pozisyonları vardı. Biz kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde 5’inci olma şansımız var, hala daha var. Kalan 5 maçı da inşallah iyi bir şekilde bitirip, hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Denizlispor için bu maç çok önemliydi, mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Çünkü puan durumuna baktığımız zaman mutlaka yenmesi lazımdı. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık, ona göre güzel kontrataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok artık. Ama şu bir gerçek hangi takım olursa olsun kolay bir maç yok. Bugüne onu gösterdi. Deplasmanda alınan puan her ne olursa olsun puandır. Önemli olan kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirip, ligi de en iyi yerde bitirmek” açıklamasını yaptı.