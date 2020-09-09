Çağlar Söyüncü Premier Lig'in en değerlilerinden biri oldu! Çağlar Söyüncü en iyi 11'de!

P remier Lig’de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birlikte İngiltere’de yılın 11’ine seçildi. Profesyonel Futbolcular Deneği tarafından yapılan oylama sonucu seçilen Premier Lig 2019-2020 en iyi 11’inde Çağlar Söyüncü de yer aldı.

Premier Lig’de sezonun en iyi 11’i seçildi

Nick Pope, Bunley

Trent Alexander Anold, Liverpool

Çağlar Söyüncü, Leicester City

Virgil Van Dijk, Liverpool

Andrew Robertson, Liverpool

Kevin De Bruyne, Manchester City

Jordan Henderson, Liverpool

David Silva, Manchester City

Sadio Mane, Liverpool

Jamie Vardy, Leicester City

Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal

Çağlar Söyüncü kimdir?

Geçtiğimiz sezon Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, oynadığı futbol ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Birçok büyük kulübün radarına giren başarılı savunmacı, Profesyonel Futbolcular Deneği tarafından yapılan en iyi 11’e girmeyi başardı. Çağlar Söyüncü’nün yanında birçok ünlü futbolcuda en iyi 11’de kendine yer buldu.

1996 İzmir doğumlu olan başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü, futbola İzmir'in Altınordu takımında başladı. Burada gösterdiği performans ile İngiltere ekiplerinden Leicester City'nin dikkatini çeken Söyüncü, 2018 yılında İngiltere'ye 2,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer ile birlikte Çağlar Söyüncü, İlk defa bir Türk futbolcusunun ikinci ligden Avrupa'ya gitme başarısını göstermiş oldu.