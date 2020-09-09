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Çağlar Söyüncü Premier Lig'in en değerlilerinden biri oldu! Çağlar Söyüncü en iyi 11'de!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü Premier Lig en iyi 11'ine seçildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, yapılan oylama sonucunda yıldız futbolcular arasında kendine yer buldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:32
Çağlar Söyüncü Premier Lig'in en değerlilerinden biri oldu! Çağlar Söyüncü en iyi 11'de!
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P remier Lig’de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birlikte İngiltere’de yılın 11’ine seçildi. Profesyonel Futbolcular Deneği tarafından yapılan oylama sonucu seçilen Premier Lig 2019-2020 en iyi 11’inde Çağlar Söyüncü de yer aldı.


 Geçtiğimiz sezon Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, oynadığı futbol ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Birçok büyük kulübün radarına giren başarılı savunmacı, Profesyonel Futbolcular Deneği tarafından yapılan en iyi 11’e girmeyi başardı. Çağlar Söyüncü’nün yanında birçok ünlü futbolcuda en iyi 11’de kendine yer buldu.

Premier Lig’de sezonun en iyi 11’i seçildi

  • Nick Pope, Bunley
  • Trent Alexander Anold, Liverpool
  • Çağlar Söyüncü, Leicester City
  • Virgil Van Dijk, Liverpool
  • Andrew Robertson, Liverpool
  • Kevin De Bruyne, Manchester City
  • Jordan Henderson, Liverpool
  • David Silva, Manchester City
  • Sadio Mane, Liverpool
  • Jamie Vardy, Leicester City
  • Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal

Çağlar Söyüncü kimdir?

1996 İzmir doğumlu olan başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü, futbola İzmir'in Altınordu takımında başladı. Burada gösterdiği performans ile İngiltere ekiplerinden Leicester City'nin dikkatini çeken Söyüncü, 2018 yılında İngiltere'ye 2,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer ile birlikte Çağlar Söyüncü, İlk defa bir Türk futbolcusunun ikinci ligden Avrupa'ya gitme başarısını göstermiş oldu.



Son Güncelleme: 09.09.2020 22:32
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Premier Ligçağlar SöyüncüEn Iyi 11
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