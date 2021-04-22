Polonya’da düzenlenmekte olan’nda ülkemizi temsil etmekte olan milli boksörümüz1.lik elde ederekolmayı başardı. Final müsabakasında Türkiye ve Rusya karşı karşıya geldi. 81 kilo final müsabakasında Büşra Işıldar, Kseniia Olifirenko’yla karşı karşıyaydı. Rakibini başarılı bir şekilde yenmeyi başaran Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu. Büşra Işıldar’ın altın madalyası, Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkantarafından takdim edildi. Milli boksörümüz gururla, altın madalyasıyla beraber dünya şampiyonu olarak ülkemize dönüyor. Milli boksör Büşra Işıldar'ın daha birçok başarıya adım atması bekleniyor.