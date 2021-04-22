22 Nisan 2021 Perşembe 21:41
Polonya’da düzenlenmekte olan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
’nda ülkemizi temsil etmekte olan milli boksörümüz Büşra Işıldar
1.lik elde ederek dünya şampiyonu
olmayı başardı. Final müsabakasında Türkiye ve Rusya karşı karşıya geldi. 81 kilo final müsabakasında Büşra Işıldar, Kseniia Olifirenko’yla karşı karşıyaydı. Rakibini başarılı bir şekilde yenmeyi başaran Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu. Büşra Işıldar’ın altın madalyası, Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu
tarafından takdim edildi. Milli boksörümüz gururla, altın madalyasıyla beraber dünya şampiyonu olarak ülkemize dönüyor. Milli boksör Büşra Işıldar'ın daha birçok başarıya adım atması bekleniyor.
Son Güncelleme: 22.04.2021 21:41
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