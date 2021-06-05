Buse, Esra ve Buse Naz Tokyo Olimpiyatlarına gidiyor!

Fransa’nın Paris şehrinde olan müsabakaların 2. Gününde 51 kiloda ringe çıkan Fenerbahçe takımının milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde Belaruslu Yulya Apanasovich’i yenerek yarı finale yükseldi ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe’nin bir diğer milli boksörü Esra Yıldız 60 kilo da Macar Kata Pribojski’yi yenip adını yarı finale yazdırarak Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

69 kilo çeyrek final mücadelesinde Ermenistanlı Ani Hovsepyan’ı yenerek Olimpiyatlara kazanan bir diğer isim ise Trabzonsporlu milli boksör Buse naz Sürmeneli.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri 8 Haziran Salı günü bitecek.