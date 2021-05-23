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Bursaspor'un efsanesi Batalla teknik ekibe katıldı

Bursaspor’un efsane oyuncuları arasında bulunan Pablo Martin Batalla, Bursaspor’un teknik ekibine dahil oldu. Batalla artık Bursaspor’un başarısı için uğraşacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:02
Bursaspor'un efsanesi Batalla teknik ekibe katıldı
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Bursaspor’un efsane oyuncuları arasında yer alan ve 2011 yılındaki şampiyonlukta büyük bir rol üstlenen Pablo Martin Batalla, yeni sezonda Bursaspor’un teknik ekibinde bulunacak. Batalla, daha önce Bursaspor formasıyla büyük başarılara imza atmış ve adından sıkça söz ettirmişti.

41 yaşındaki genç teknik direktör Mustafa Er, Pablo Martin Batalla gibi büyük bir ismi kadrosuna dahil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Diğer yandan Bursaspor’da iki yıl boyunca top koşturan tecrübeli futbolcu Özer hurmacı, Bursaspor’a veda ettiğini açıkladı. Hurmacı, Bursaspor taraftarına teşekkür ederek, iki sene boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Hurmacı, Bursaspor formasıyla 45 maça çıktı, altı golle dört asiste imzasını attı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
BatallaBursaspor
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