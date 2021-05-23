Bursaspor'un efsanesi Batalla teknik ekibe katıldı

41 yaşındaki genç teknik direktör Mustafa Er, Pablo Martin Batalla gibi büyük bir ismi kadrosuna dahil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Diğer yandan Bursaspor’da iki yıl boyunca top koşturan tecrübeli futbolcu Özer hurmacı, Bursaspor’a veda ettiğini açıkladı. Hurmacı, Bursaspor taraftarına teşekkür ederek, iki sene boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Hurmacı, Bursaspor formasıyla 45 maça çıktı, altı golle dört asiste imzasını attı.
Son Güncelleme: 23.05.2021 17:02