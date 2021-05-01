Bursaspor’da başkanlık heyecanı

Mesele Bursaspor’un Başarısıdır
Pamuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kendisini aday gösterenlere teşekkür ettiğini ifade etti. Bursaspor’a yürekten bağlı olduğunu, Bursaspor’un gönül verdiği takım olduğunu ifade eden Pamuk, bundan sonraki süreçlerde takımın başına geçecek olan yöneticilere başarılar diledi. Hangi şartta koşulda olursa olsun Bursaspor’un yönetimine aday olacak kişilerin Bursaspor’a en iyi hizmetleri yaparak Süper Lig yolunda önemli adımlar atacağını söyledi. Bu kapsamda adaylık için düşünülmesinin kendisi için gurur verici bir şey olduğunu söyleyerek aday olmayacağını ifade etti.
Son Güncelleme: 01.05.2021 16:00