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Bursaspor’da başkanlık heyecanı

Bursaspor’da başkanlık heyecanı devam ediyor. Daha önce Bursaspor yönetimini isteyen Emin Adanur’un başkan adayı olarak gösterdiği Ekrem Pamuk adaylıktan çekildi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00
Bursaspor’da başkanlık heyecanı
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Spor Toto Süper Lig’de mücadele ederken küme düşen ve 2010 yılında şampiyon olan Bursaspor, son dönemlerde kötü gidişatı durduramıyor. Bu kapsamda başkanlık seçimlerine gidilecek. Bursaspor’da başkanlık heyecanı devam ederken daha önce Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, Ekrem Pamuk’u aday göstermişti. Ancak Ekrem Pamuk yaptığı açıklama sonrasında adaylıktan çekildiğini söyledi.

Mesele Bursaspor’un Başarısıdır

Pamuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kendisini aday gösterenlere teşekkür ettiğini ifade etti. Bursaspor’a yürekten bağlı olduğunu, Bursaspor’un gönül verdiği takım olduğunu ifade eden Pamuk, bundan sonraki süreçlerde takımın başına geçecek olan yöneticilere başarılar diledi. Hangi şartta koşulda olursa olsun Bursaspor’un yönetimine aday olacak kişilerin Bursaspor’a en iyi hizmetleri yaparak Süper Lig yolunda önemli adımlar atacağını söyledi. Bu kapsamda adaylık için düşünülmesinin kendisi için gurur verici bir şey olduğunu söyleyerek aday olmayacağını ifade etti.




Son Güncelleme: 01.05.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem PamukBursaspor
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