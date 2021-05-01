Mesele Bursaspor’un Başarısıdır

Spor Toto Süper Lig’de mücadele ederken küme düşen ve 2010 yılında şampiyon olan, son dönemlerde kötü gidişatı durduramıyor. Bu kapsamda başkanlık seçimlerine gidilecek. Bursaspor’da başkanlık heyecanı devam ederken daha önce Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur,’u aday göstermişti. Ancak Ekrem Pamuk yaptığı açıklama sonrasında adaylıktan çekildiğini söyledi.

Pamuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kendisini aday gösterenlere teşekkür ettiğini ifade etti. Bursaspor’a yürekten bağlı olduğunu, Bursaspor’un gönül verdiği takım olduğunu ifade eden Pamuk, bundan sonraki süreçlerde takımın başına geçecek olan yöneticilere başarılar diledi. Hangi şartta koşulda olursa olsun Bursaspor’un yönetimine aday olacak kişilerin Bursaspor’a en iyi hizmetleri yaparak Süper Lig yolunda önemli adımlar atacağını söyledi. Bu kapsamda adaylık için düşünülmesinin kendisi için gurur verici bir şey olduğunu söyleyerek aday olmayacağını ifade etti.