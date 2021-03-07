Bursaspor'a büyük şok! 3 yöneticisi istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden başarılı takım Bursaspor Boluspor maçı sonrası alınan mağlubiyet sonrasında istifalar gelmeye başladı.Yeşil-beyazlı takımın 2-1 skorla Boluspor’a mağlup olarak ayrıldığı maçın ardından yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan yönetimde geçekleşen istifalar sonrasında 2 istifa kararı da yedek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ersoy Horoz’un ardından bir başka yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak’tan geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında istifa eden yöneticiler sosyal medya hesaplarından ortak açıklamalarda bulundular. Yaptıkları açıklamada Bursaspor’a fedakar bir şekilde destek olmaya çalıştıklarını ancak gördükleri lüzum üzerine aktif görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Tüm Bursaspor camiasından helallik istediler.