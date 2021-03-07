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Bursaspor'a büyük şok! 3 yöneticisi istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un deplasmanda Boluspor’a karşı olan yenilgisinden sonra Bursaspor yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır istifa etti.

07 Mart 2021 Pazar 23:30
Bursaspor'a büyük şok! 3 yöneticisi istifa etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden başarılı takım Bursaspor Boluspor maçı sonrası alınan mağlubiyet sonrasında istifalar gelmeye başladı.Yeşil-beyazlı takımın 2-1 skorla Boluspor’a mağlup olarak ayrıldığı maçın ardından yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan yönetimde geçekleşen istifalar sonrasında 2 istifa kararı da yedek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ersoy Horoz’un ardından bir başka yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak’tan geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında istifa eden yöneticiler sosyal medya hesaplarından ortak açıklamalarda bulundular. Yaptıkları açıklamada Bursaspor’a  fedakar bir şekilde destek olmaya çalıştıklarını ancak gördükleri lüzum üzerine aktif görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Tüm Bursaspor camiasından helallik istediler. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
BursasporIstifa
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