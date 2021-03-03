Bursaspor Lig’deki başarısını altyapısından sağlıyor

Lig’in 28. Haftasında Bursaspor toplamda 38 gole ulaştı. Bu yükselişinin altında yatan sebep ise alt yapısında yetişmekte olan oyuncularının futboldaki kabiliyeti. Bu üç isim gol sıralarında aniden bir atak göstererek güzel bir performansta bulunuyorlar. Batuhan Kör, Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan attıkları 6´şar gol ile birlikte bu noktada başı çekiyor. Kendi kariyerleri dışında Bursaspor’un da yükselişinde bir katkı payları bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda en son sahadaile mücadele edip galip gelmişlerdi. Bu mücadelenin kilit ismi Emirhan Aydoğan, ortaya koyduğu şutla oldu. Gollerinin dışında saha ortasında yapmış olduğu asistler ile de bursa teknik heyetinden olumlu görüşler aldı. Aydoğan, bu sezonda 28da 2 kez gol başarısıyla döndü.

Ali Akman’ın ayrıldığından sonra düşüş yaşanacağını özümseyen Bursaspor. Yerine Batuhan Kör bu mevkiye atılarak olumsuz düşünceyi yok ettiler.