İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tün faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tün faizlerin silineceği...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...

Bursaspor Lig’deki başarısını altyapısından sağlıyor

Birinci Lig’de yer alan Bursaspor. En son Akhisarspor’u 3 gol ile yenerek 3 puan kazanmıştı. Bursaspor’un bu başarısını alt yapısında yetişen 3 oyuncusuna bağlıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:04
Bursaspor Lig’deki başarısını altyapısından sağlıyor
Takip Et:

Lig’in 28. Haftasında Bursaspor toplamda 38 gole ulaştı. Bu yükselişinin altında yatan sebep ise alt yapısında yetişmekte olan oyuncularının futboldaki kabiliyeti. Bu üç isim gol sıralarında aniden bir atak göstererek güzel bir performansta bulunuyorlar. Batuhan Kör, Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan attıkları 6´şar gol ile birlikte bu noktada başı çekiyor. Kendi kariyerleri dışında Bursaspor’un da yükselişinde bir katkı payları bulunuyor.

 Geçtiğimiz haftalarda en son sahada Akhisarspor ile mücadele edip galip gelmişlerdi. Bu mücadelenin kilit ismi Emirhan Aydoğan, ortaya koyduğu şutla oldu. Gollerinin dışında saha ortasında yapmış olduğu asistler ile de bursa teknik heyetinden olumlu görüşler aldı. Aydoğan, bu sezonda 28 maçda 2 kez gol başarısıyla döndü.

Ali Akman’ın ayrıldığından sonra düşüş yaşanacağını özümseyen Bursaspor. Yerine Batuhan Kör bu mevkiye atılarak olumsuz düşünceyi yok ettiler.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolBursaBursasporMaçAkhisarsporGolLig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?

Popüler Haberler

Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 3 Mart Yayın Akışı Burada!
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı nedir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
25 yıl evli kalanlar için emeklilik olacak mı?
Şampiyon Dizisi Kerem kimdir? Gerçek adı nedir? Halit Özgür Sarı Rol aldığı yapımlar
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? KV Kaos yeni oyuncu kadrosunda kimler var?
Yasak Elma final yapacak mı? Sevilen dizi için üzücü iddialar!
Kız çocukları hangi durumlarda anne ve babanın maaşını alabilir?
Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Evde bakım yardımı nedir? Bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.