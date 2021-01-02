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Bursaspor- Ankara Keçiörengücü maç sonucu

TFF 1. Lig 17. haftada Bursaspor ve Ankara Keçiörengücü arasında gerçekleşen, Aktepe stadında yapılan maçı Bursaspor galibiyetle sonlandırdı. 1-0 biten maçın sonucunda Bursaspor 27 puana yükselirken, Ankara Keçiörengücü 28 puanda kaldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:47
Bursaspor- Ankara Keçiörengücü maç sonucu
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan 1. Lig'in 17 haftasında yapılan Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı sona erdi. Maçı takip edemeyen taraftarlar maç sonucu merak ederek araştırmaya başladı. Maçın sonucu, hakemleri, oyuncuları ve daha fazlasına ulaşabilmek için derlediğimiz haberimizi okuyabilirsiniz. 
 
Ev sahibi olan Ankara Keçiörengücü, yeşil beyazlı takım olan Bursaspor’a kendi sahasında yenildi. 7. Dakikada Emirhan Erdoğan’ın penaltı ile attığı golle maç 1-0 sonucu ile bitti.  TFF 1. Lig’de yeşil beyazlılar yenilmezlik serisini 5’e çıkararak puanını 27’ye ulaştırdı. Bursaspor 8. Galibiyetini alarak Lige devam ederken, Ankara Keçiörengücü 5. yenilgisiyle 28 puanda kaldı. 
 
Ankara Keçiörengücü’nün ev sahipliği yaptığı, Aktepe stadında yapılan maçın hakemleri Murat Erdoğan, Bersan Dursun ve Mehmet Şengül oldu. 
 

Ankara Keçiörengücü’nün maç esnasında bulunan oyuncuları: 

• Metin Uçar
• Abdulkadir Korkut 
• Samet Akaydin,
• Mert Kula
• Soner Gönül
• Uğur Utlu
• Cem Ekinci 
• İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu)
• Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba) 
• Barış Alper Yılmaz
• Manaj (Dk. 74 Kone)
 

Bursaspor’un maç esnasında bulunan oyuncuları: 

• Ataberk Dadakdeniz 
• Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı) 
• Aykut Akgün
• Furkan Emre Ünver 
• Onur Atasayar
• Burak Altıparmak
• Emirhan Aydoğan
• Ozan İsmail Koç
• Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk)
• Burak Kapacak
• Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90+3 Ertuğrul Kurtuluş)
 

Her iki takımın maç esnasında sarı kart alan oyuncuları:

• Dk. 51 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)
• Dk. 54 Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü)
• Dk. 71 Burak Altıparmak (Bursaspor)
• Dk. 90+4 Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)


Son Güncelleme: 02.01.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigBursasporAnkara Keçiörengücü
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