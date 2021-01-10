Burak Yılmaz'dan tarihi rekor! Ronaldo ve İbrahimovic'ten sonra sıralamada 3. sırayı aldı!

Fransa’nın Lille ekibine transfer olduktan sonra rekordan rekora koşan Burak Yılmaz bir rekoru daha kırmayı başardı. Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic’ten sonra Avrupa’da 35 yaş üzeri en fazla gol atan oyuncular listesinde 3. Sırada yer aldı.

Lille takımında çıktığı 17 maçta 8 gol 4 asist yapan Burak Yılmaz yaşına rağmen gösterdiği performansı, golleri ve asistleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ronaldo ve İbrahimovic’ten sonra 3. Sırayı aldı

35 yaşında olan Milli futbolcu Avrupa’da ki oyunu ile en önemli oyuncular arasında yerini aldı.

Avrupa’nın en büyük 5 liginde forma giyen 35 yaş üzeri oyuncuların gol ve asistlerinin paylaşıldığı listede 3. Sırada olan Burak Yılmaz, dünyanın en iyi oyuncularından olan Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic’ten sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.

Listenin ilk sırasında yer alan Ronaldo çıktığı maçlarda 14 gol atarken İbrahimovic 10 gol ile ikinci sırada yer aldı. Burak Yılmaz ise 8 gollük performansı ile 3. Sırada bulunuyor. Burak Yılmaz’dan sonra gelen isim ise Fabio Quagliarella çıktığı maçlarda 7 gol atarak 4. Sırada bulunuyor.

Toplam 10 gol

Avrupa liginde de 3 gol atmayı başaran Burak Yılmaz Fransa’da ‘Kral’ olarak adlandırılıyor. Lille forması ile çıktığı 21 resmi maçta 10 gol 4 asist ile takımına katkı sağladı.