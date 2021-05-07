Burak Yılmaz'dan iki gol daha

Fransa liginin 36. haftasında liderlik koltuğunda oturan, lens deplasmanına konuk oluyor. Lille takımında milli futbolcularımız zeki Çelik ilemaça ilk 11’de başladı. Bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde şans bekliyor. Fransa liginin 36. haftasına girmeden önce ikinci sırada bulunan Paris Saint-Germain, 76 puanda yer alırken, Liderlik koltuğunda oturan Lille takımı ise 77 puan da yer alıyor.

Bu açıdan Fransa Ligi’nde büyük bir şampiyonluk mücadelesi var. Çok uzun bir zaman süre sonra liderlik koltuğunda bulunan Lille, şampiyon olarak uzun bir aradan sonra taraftarını sevindirmek istiyor. Lille şampiyon olursa, milli futbolcularımızın şampiyonluğa katkısı büyük olacak. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı 15 gol ile Lille takımını sırtlıyor. Karşılaşma akşam saat 22:00’da başladı. Lille takımı deplasmanda 12 maçtır yenilmiyor. Bu maçı kazanmasının ardından geriye sadece iki maç kalacak.