Burak Yılmaz'dan iki gol daha

Bu açıdan Fransa Ligi’nde büyük bir şampiyonluk mücadelesi var. Çok uzun bir zaman süre sonra liderlik koltuğunda bulunan Lille, şampiyon olarak uzun bir aradan sonra taraftarını sevindirmek istiyor. Lille şampiyon olursa, milli futbolcularımızın şampiyonluğa katkısı büyük olacak. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı 15 gol ile Lille takımını sırtlıyor. Karşılaşma akşam saat 22:00’da başladı. Lille takımı deplasmanda 12 maçtır yenilmiyor. Bu maçı kazanmasının ardından geriye sadece iki maç kalacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 23:55